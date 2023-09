Riigil on selge soov: aastaks 2030 vähemalt 200 rahvusvahelist terviseidu

„Kui meie võimekus oma intellektuaalset kapitali realiseerida sellisel moel, et keegi on nõus meile selle eest rohkem raha tasuma kui varem, siis me liigume edasi. Kui me seda ei suuda, siis me sellega edasi ei liigu,“ võttis oma ettekandes kogu asja sisu kokku ettevõtluse ja innovatsioonikeskuse juht Mart Maasik. Ta lisas, et kui see oleks lihtne, oleks kõik selle ära teinud juba. „Kui me aga ei otsi, siis ma ka ei leia,“ kirjeldas ta.