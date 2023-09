Delfi toimetusega võttis ühendust nördinud lugeja, kes tunneb end petetuna. „Minu telefoni häkiti ja Telia avastas probleemi alles siis, kui tekkis 41 tuhande euro suurune arve. Kõige hullem on aga see, et ettevõte üritab süüd minu kaela lükata,“ kurtis Iren ajakirjanikele.