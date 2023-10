Hoovi on Eesti finantstehnoloogia ettevõte, mille kliendid on väikese ja keskmise suurusega ettevõtted. Hoovi pakutavate toodete hulka kuuluvad laenud, üürifaktooring, arvelduskrediit ja palju muud.

Kuna Hoovi äritegevus seisneb ettevõtete finantseerimises, siis on lepingute sõlmimine äri igapäevane osa. Esialgu toimis lepingute allkirjastamine nii, et digiallkirjastatud dokumente vahetati klientidega e-kirja teel. Kuigi see meetod toimis, nõudis see liiga palju aega ja manuaalsete sammude läbimist. Töötajad pidid failid allkirjastama ja alla laadima, need klientidele e-kirja manuses edasi saatma ning tagastatud dokumente kontrollima.