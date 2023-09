Adam Grant, Brené Brown, Bozoma Saint John ja Mario Draghi esinevad Nordic Business Forum 2024-l Helsingis

Nordic Business Forum 2024 kuupäevad ja esimesed esinejad on teatatud. Üritus toimub 25. ja 26. septembril Messukeskuses Helsingis Soomes. Ürituse teemaks on julge juhtimine, mida uuritakse alateemade „Talentide arendamine“, „Strateegia“ ja „Kliendikogemus“ kaudu.

„Juhtimine on raske ja täis paradokse. Mõnikord tunnevad juhid, et lihtsam oleks leppida ja mitte võidelda muutuste vastupanuga. Tõelise mõju avaldamine nõuab aga julgust status quo vaidlustamiseks. Praegune olukord majanduses ei tee aga juhtimist sugugi lihtsamaks. Tõeline juhtimisvaim on muuta rasked ajad võimalusteks. Seetõttu valisime 2024. aasta Nordic Business Forumi, Oslo Business Forumi ja Amsterdam Business Forumi teemaks julge juhtimise,“ räägib Hans-Peter Siefen, Business Forum Groupi kaasasutaja ja tegevjuht.