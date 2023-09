Kinnisvaraportaali juht: euribori tõus on suunanud koduotsijad Tallinna lähivaldadesse

„Kinnisvaraportaali statistika näitab, et koduotsijad huvituvad üha rohkem Tallinna lähiümbruse valdades pakutavast kinnisvarast, kus on toimiv infrastruktuur ning läheduses olemas koolid ja lasteaiad. Väikeasumite ja -linnade populaarsusele on aidanud kaasa ka nende rahulikum ja inimsõbralikum elukeskkond,“ tõdes Kinnisvara24 tegevjuht Urmas Uibomäe.

Samas on pealinn endiselt koduotsijate esimene eelistus, sest Tallinnas käiakse enamasti tööl ning sinna on koondunud teatrid, kinod, restoranid ja muud meelelahutusasutused. Tallinna parimateks elamupiirkondadeks on juba aastaid peetud Nõmmet, Kakumäed ja Piritat, mis on kergitanud ka sealsete majade hinna kõrgustesse. „Kõrge euribori tingimustes tekibki paljudel dilemma, kas kolmandiku võrra suurem investeering Tallinna eksklusiivsesse elamupiirkonda tasub end ära,“ rääkis Uibomäe.

Kui võrrelda näiteks kahte kahetuhandete aastate keskpaigus ehitatud sama suurusega kahekordset maja Kakumäel ja Keilas, siis nende hind erineb ligi 40%. Üle 220 ruutmeetrine elamu Kakumäel maksab 650 000 eurot. Mererand on läheduses ning kesklinna sõidab autoga keskmiselt 15 minutiga. Samas on merevesi Kakumäe rannas enamiku suvest jääkülm ning tipptunnil tuleb istuda suurtes liiklusummikutes.

Kinnisvaraportaali juht toob välja, et sarnase maja eest Keilas küsitakse 395 000 eurot ning see asub otse terviseradade kõrval. Talvel on seal võimalik suusatamist alustada koduväravast. Linnas on palju ilusaid parke ning kaunis Klooga järv kui ka hiljuti korda tehtud Klooga mererand on 15 minuti autosõidu kaugusel. Naabruses on poed, lasteaiad ja Eesti üks suurimaid koole. Tallinnaga on loodud väga hea rongiühendus.