Pank: e-kaubanduse kasvuga sagenevad veebipõhised müügipettused

Luminori pettuste tõkestamise spetsialist Veiko Kiik kinnitab panga andmetele tuginedes, et tänavu kaheksa esimese kuuga on veebipõhiste müügipettuse arv kasvanud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. „Internetis toimuvad müügipettused võrduvad suure tõenäosusega kaotatud rahaga. Seda pettuse liiki iseloomustab lähenemine, et esmalt tehakse ost ehk kantakse raha üle ning alles hiljem hakatakse kahtlustama pettust, mitte vastupidi. Paraku on nii, et kui ülekanne on juba tehtud, siis kaotatud raha tagasi saada on väga keeruline,“ ütles Kiik.