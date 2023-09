Valitsus võib pakkuda väikeinvestoritele 200 miljoni ulatuses riigi võlakirju

„Plaan või ka minu soov on olnud see, et me ikkagi järgmise aasta esimeses pooles pakume ka Eesti jaeinvestoritele või laiemalt jaeinvestoritele võimalust riigi võlakirju soetada. Põhiline koht on seal see, et investorile võib see intress tulla mõnevõrra kallim, mida siis justkui riik peab rohkem maksma, aga teise käega saaksid me oma Eesti inimesed ka selles osa,“ selgitas rahandusminister Mart Võrklaev rahvusringhäälingule.

Kavandatava riigivõlakirja intressimäär peaks olema atraktiivsem hoiuseintressist, mis on tõusnud üle nelja protsendi.

„Riigivõlakirjade intressimäär peaks olema natuke suurem kui hoiuse oma. Ma arvan, et kuni riik saab välisinvestoritelt, institutsioonidelt odavamalt kätte, siis majanduslikult on igati mõistlik seda ära kasutada ja võimalikult odavalt siis seda raha kaasata,“ ütles LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel.

Seni on Eesti riik pakkunud võlakirju välismaa investoritele, sest sealt saab kaasata suures mahus odavamat raha.

„Need summad, mida me oleme vajanud, on olnud päris suured. Kohalike või erinevate ekspertide hinnangul see summa, mille me kohalikult turult võiksime kokku korjata, jääb võib-olla kuni 200 miljoni euroni aastas. Kui me arvestame sellega, et meil on järgmisel aastal vaja 1,7 miljardit laenata, siis see jääb suhteliselt tagasihoidlikuks,“ rääkis rahandusministeeriumi riigikassa juht Janno Luurmees ERRile.

Vahepealsel perioodil on seega rahandusministeeriumi plaanid muutunud. Ärileht uuris aasta alguses rahandusministeeriumi käest, miks ei saa tavainimesed Eesti riigivõlakirju osta. Siis tõdeti, et kuna kohalikule turule suunatud pikaajalised võlakirjad on olemasolevatest rahastamisvõimalustest kõige ebasoodsamad, on nad seda siiani otsustanud mitte kasutada. Põhjuseks asjaolu, et võrreldes rahvusvahelise finantsturuga on kohalikul turul piiratud maht ja oluliselt väiksem investorite arv.