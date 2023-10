Pettus? Klient tellis veebipoest voodi, kuid ta jäeti pika ninaga. „Raha tagasi ei maksta“

TellimeKoos veebipood on teistsuguse ülesehitusega. Nimelt, toodetel on odav hind, sest igat toodet ei tellita tootjalt eraldi, vaid selleks tehakse ühistellimus. Kui tootele on tulnud piisavalt huvilisi, kes on selle veebipoest ära ostnud, avatakse ühistellimus ja tooteid hakatakse Eestisse tarnima.