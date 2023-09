Igal oinal oma mihklipäev. Aktsiaturu jaoks on selleks september

Efektiivse turu loogika kohaselt ei tohiks sellist seaduspära olla, aga millegipärast on september traditsiooniliselt aasta kõige nõrgem kuu. Viimase poole sajandi jooksul on september olnud ainuke kuu, mil S&P 500 börsiindeks on keskmiselt miinuses olnud. Teades turu ebaefektiivsust, võiks seda sel juhul ju ära kasutada kas kauplemises või investeerimises, tasandades selle mõju.