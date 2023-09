Tartu linn kuulutas välja Tartu-Helsingi lennuhanke

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on rahvusvaheliste lennuühenduste olemasolu Tartu linna ja kogu Lõuna-Eesti majandusliku ning sotsiaalse arengu seisukohast ülioluline. „Tartu-Helsingi lennuliin loob meile parima ühenduvuse ülejäänud maailmaga - hetkel on Helsingist võimalik edasi lennata enam kui 80 sihtkohta,“ rõhutas linnapea.

Tartu - Helsingi lennujaamade vahelisi regulaarlende teenindav õhusõiduk peab olema vähemalt 60-kohaline. Pakkumuste esitamiseks on lennuettevõtjatel aega 2 kuud.

Pärast lennuühenduste katkemist on Tartu Linnavalitsus analüüsinud Tartust lendamise korraldamise ja selle edasise toetamise võimalikke õiguslikke tingimusi. Konsultatsioonidest erinevate lennuettevõtjatega on selgunud, et turutingimustel ei ole ükski ettevõte täna valmis rahvusvahelisi lennuühendusi Tartust teenindama.