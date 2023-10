Tead, kuhu börs ja aktsiad edasi liiguvad? Tule ja osale Börsiennustuses

Tallinna börsiindeks on tänavu kerkinud ligi 5%, USA üks enimjälgitud aktsiaindeks S&P 500 on tõusnud ligi 12% ning Nasdaqi koondindeks ligi 27%.

Nendest veelgi võimsamat tõusu on alates aasta algusest teinud nii Nvidia, Meta Platforms kui Tesla, mis on kerkinud vastavalt 195, 153 ning 100%. Kellele panustada aga aasta viimase kolmel kuul? Kas senistele võitjatele või hoopis senistele langejatele?

Nvidia aktsia võiks vähemalt seatud hinnasihtide järgi tõusmist jätkata. Praegu üle 430 dollari piiri kauplev aktsia on saanud 45 erineva analüütiku keskmiseks hinnasihiks pea 628 dollarit, mis tähendaks veel 46% tõusuruumi. Analüütikute hinnasihtide vahemik on seejuures suur ning ulatub alates 439 dollarist kuni 1100 dollarini.

USA turult ootab Bank of America tõusu jätkumist. Pank teatas 20. septembril, et ootab S&P 500 indeksi tõusmist aasta lõpuks 4600 punktini. Praeguselt ligi 4300 punkti tasemelt tähendaks see veel pea 7% tõusu.