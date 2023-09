Mündivahetus on Eestis kallis ja kättesaamatu teenus

Korjekampaania menu näitab selgelt, et kuigi inimestel on tahe ja mündid, mida vahetada, siis puuduvad selleks hetkel võimalused. Pankades lisandub mündivahetusele teenustasu ning enamik pangad mündivahetusteenust isegi ei paku.

Omniva jaekanali kliendikogemuse juhi Siim Tammesalu sõnul on kampaania nii menukas, et mündivahetajatel on lausa tarvis arvestada ooteajaga. “Inimesed tulevad kilekottide, karbikeste ja hoiupõrsastega ning soovivad vahetad väga erinevaid koguseid – kõige väiksem summa on hetkel olnud 41 senti, aga palju on ka inimesi, kes tulevad maksimaalsete, 3 kg kogustega,“ sõnas ta.