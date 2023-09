FOTOD | Bonaval valmis Haaberstis Järveotsa Kodude arendus

Peamiselt luuakse Bonava elukondlikke arendusi maatükkidele, mis on eelnevalt olnud kasutuses tööstus- või äriotstarbel. „Bonavas me valime säästva maakasutuse tagamiseks hoolikalt projektide asukohti. Peame oluliseks, et arendus oleks tulevastele elanikele mugav ning varasemalt kasutusel olnud krunt saaks endale uue elu, luues piirkonda lisaväärtust. Ka Järveotsa Kodude asukoht on just neid põhimõtteid järgides valitud,“ selgitas Bonava Eesti tegevjuht Taavi Soorm.

Bonava arenduse käigus ehitati välja Tasandi tänav ning piirkond korrastati. Kinnistu külgneb Järveotsa ojaga, mille perv korrastati, et ümbruskonna elanikel oleks ligipääs ojani, samuti loodi selle äärde jalakäijatele loodusliku kattega läbipääs.

Järveotsa Kodude puhul on ehituslikus vaates tegu unikaalse projektiga, kus visuaalselt on majad sarnased, kuid mitte täpselt ühesugused. Samas tehniliselt on kasutatud projekteerimises läbivalt standardseid sõlmi ja konstruktsioonide kordusi, mis muudavad majad efektiivsemaks ning nende tootmise seeläbi soodsamaks.

„Meie soov on pakkuda taskukohaseid kodusid võimalikult paljudele ning just taoliste standartsete lahenduste ja korduste kaudu on meil võimalik pakkuda inimestele soodsama hinnaga mõõduka suurusega kättesaadavaid kodusid,“ rääkis Bonava tegevjuht.

Järveotsa Kodude naabruskond asub Haabersti linnaosas, Tasandi tänava ääres. Arendus valmis kolmes etapis, mille käigus valmisid 2023. aasta kolmandaks kvartaliks 5 kortermaja, kokku 184 2-4toalise korteriga. Igal kodul on oma rõdu või terrass ning korteri juurde kuulub ka 0-korrusel asuv panipaik.