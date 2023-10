VIDEO | Inseneritaustaga Eesti asutajad loodavad muuta surfimaailma

Kes te olete?

Ray Foil meeskond on koosneb enamasti TalTech inseneeria vilistlastest. Oleme ehitanud koos Solaride päikeseauto, Cleveron challenge võistlustlusmasinaid ja Robotexi võiduroboteid. Meil on hea meel oma teadmised ühendada ning üheskoos midagi maailmamuutvat ning samas ka sõidumõnu pakkuvat luua.

Mida teete?

Ehitame maailma kergeimat elektrilist efoil surfilauda. See on ainus omataoline, mis mahub mugavalt seljakotis kaasa. Seeläbi lahendame suurima takistuse - kasutusmugavus. Võrreldes lohesurfi ja tiivasurfiga on seda tunduvalt lihtsam õppida.

Miks te seda teete?

Kes on teie klient?

Meie klientideks on adrenaliini või veenaudinguid otsivad inimesed. Lisaks ka surarid (kite, wing), kes tahaksid sõita, kuid tuult alati pole. Praegu on meil eriti palju tellimusi tulnud jahiomanikelt. Nende jaoks on see täpselt paras adrenaliinirohke veesõiduk juhuks kui merel tuult ei puhu.