VIDEO | Eesti ettevõte lahendab meeletut kilekotiprobleemi. Kas kasutaksid nende lahendust?

Mida teie süsteem tähendab kauplustele ja klientidele?

Lühidalt tähendab meie süsteem kauplustele seda, et neil on võimalik pakkuda oma klientidele paremat alternatiivi kui ühekordne poekott, seda nii e-poes kui ka tulevikus tavakauplustes. Muidugi on tore kui klient poes oma kottida käib kuid e-poes pole see võimalik ja ka kohaliku kauplust külastades võib kott koju ununeda. See annab täna pisikese konkurentsieelise, läheb tänase jätkusuutlikuse trendiga kaasa ning muidugi aitab ennetada EU regulatsioonidest tulenevaid kohustusi – seda nii, et kaupmees ei pea muretsema kottide tarne, pesu ega panditagastuse pärast. Klientidele tähendab see, et e-poest tellides ei pea enam raha eest ühekordsete kottide näol prahti kokku tellima vaid saab soodsama lahendusena kauba tekstiilist kotiga mille tagastamisel saab klient ka pandiraha tagasi. Klient säästab raha, keskkonda ja köögikapis olevat ruumi korraga.

Millest kotte valmistate? Kas valmistate ise?

Kohe päris alguses sai otsustatud, et me ei hakka ise kotte valmistama. Kuna sellisel moel kotiringlust ei ole nii suurel Eestis enne olnud kulub kogu aur tagastuvõrgustiku, panditagastuse ja üldiselt teenuse ehitamise peale. Seevastu oleme me leidnud kotid mis on meie hinnangul hetkel parim valik. Tegemist on rPET tekstiilist kotiga, ehk kotid on valmistatud 100% ümbertöödeldud materjalist. Täpsemalt olid need kotid kunagi plastikpudelid. Lisaks sellele tähendab 100% plastiktekstiil seda, et erinevalt puuvillast ei ima kangas plekke nii hästi ja seega püsivad kotid kauem korralikud ja lähevad pestes väga kergelt puhtaks. Tegemist on ka väga tugeva materjaliga mis ei purune kergelt ja lisaks on kottidel ka topelt sangad, mis võimaldavad näiteks kulleritel kaupa palju ergonoomilisemalt tassida – näiteks magalarajooni viiendale korrusele nädala toiduvaru vedamine on üpris raske ja pikemad sangad ning tugev kott võimaldavad seal nii kullereid kui aega säästa. Me olime antud kottidest aga kohe müüdud hetkel mil avastasime, et see pole mitte ainult hea, tugev, pestav ja 100% ümbertöödeldud materjal vaid seda annab oma eluea lõppedes taas ümber töödelda – selle jaoks on meil ka leitud sobiv tehas Soomest, kes meie kotid lõppfaasis ümber töötleb. Kokkuvõttes leidsime, et parim lahendus on valida juba olemasolevast prügist tehtud toode mis on kasulik ja mis ei lõpeta omakorda prügimäel.