Sinu ettevõtte makseterminal on nüüd mobiilis

Luminori klienditeenuste juhi Kaspar Korgi sõnul on uue lahenduse pakkumine osa panga mõtteviisist – olla olemas kõigi ettevõtjate jaoks olenemata nende suurusest või asukohast. „See sobib hästi nii alustavale mikroettevõtjale kui ka suuremale tegijale, kellel pole pidevat kaardimaksete vastuvõtmise vajadust,“ rääkis Kork. „Tegu on mugava lahendusega, mida saab kasutada just siis kui vaja ja just seal, kus vaja. Teenusel puudub liitumis- ja kuutasu ning teenuse eest tasutakse vaid siis, kui seda kasutatakse.“

Kaasaskantavast terminalist palju mugavam

Teenuse eest tasud vaid seda kasutades

Mobiilirakenduse ja telefoni kasutamine makseterminalina on väga turvaline. „Selliste rakenduste pakkumisel on väga ranged reeglid ja tingimused, mida tuleb täita. Selle kasutamine on nii müüjale kui ka ostjale igati turvaline,“ kinnitas Luminor kaardimakse lahenduste tootejuht Kalev Kivvistik.

Sageli on alustava ettevõtja suurimaks mureks see, kuidas ja kus tutvustada oma tooted ning teenused. Sellest lähtuvalt valib Luminor välja kolm Phone POS teenust kasutavat ettevõtet, kellele selles küsimuses toeks olla. Koos ettevõtte, Luminori turundustiimi ning agentuuridega luuakse ettevõtte vajadustele vastav plaan ning materjalid, et aidata alustaval ettevõtjal astuda oma äri kasvatamisel järgmine samm. Auhinna loosimisel osalemiseks tuleb märkida vastav valik teenusega liitumise avalduses.

Sobib paljudele – ole sa põllumees, korilane või kalamees

Paljud ettevõtted on väga hooajapõhised ning uus rakendus katab hästi ära ka selliste ettevõtete vajaduse. „On ju palju neid, kes müüvad oma tooteid laatadel või jõulumüükidel. Nende hulgas on ka poeomanikke, kel on kaardimakselahendus kaupluses olemas, aga mõnikord on vaja just sellist mugavat kaasaskantavat lahendust lisaks. Mobiil on ju igaühel tänapäeval pidevalt taskus,“ kirjeldas Kivvistik. „Samuti sobib see hästi erinevatele talunikele, kes sügiseti otse talust kartulit, porgandit ja muud köögivilja müügiks pakuvad. Või ka kalameestele, kes sadamas oma saaki müüvad. Variante on palju.“