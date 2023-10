Eduka e-poe loonud ettevõtja: näha, et oma koduseinte vahel loodud asi päriselt raha sisse toob, oli uskumatu

Nugin sõnas, et sai ettevõtte loomisel inspiratsiooni Ameerika menukast ettevõtlussaatest Shark Tank. “Idee teki ja pusa kombineerimisest üheks asjaks kõnetas mind kohe ja nägin, et meie kliimas võiks sellisele tootele olla olemas koht nii suvel kui talvel,“ ütles ta.

Edasi läkski kibekiireks e-poe tegemiseks ning lõpptulemus sai valmis kõigest kümne päevaga. See, et ka kliendid e-poe kiirelt üles leidsid, tuli talle suure üllatusena.

E-kaubandusega oli Nugin ka enne Mõnnaka loomist juba kokku puutunud. Tema esimene katsetus valdkonnas oli aastal 2010, kui veel e-poode väga palju polnudki. "Tol ajal sai "pood" tehtud Facebooki lehele ja kuigi asjast tol korral midagi välja ei kasvanud, sain siiski kinnitust, et inimestel on huvi internetis poodlemise vastu," selgitas ta. Mõnnakas oli seega tema sõnul juba kõigi eelnevate kogemuste kulminatsioon ning sai ehitatud väga lihtsasti hallatavasse Shopify platvormile, mida siiamaani kasutatakse.

Valmis kümne päevaga

E-poega käisid kaasas ka omad raskused. Esines nii tehnilisi raskusi, et kõik osad omavahel toimivaks saada, kuid kõige keerulisem ja olulisem osa oli Nugini jaoks kasutajakogemuse pool. “Välja oli vaja mõelda, kuidas luua e-pood selliselt, et kasutajal oleks võimalikult mugav ja lihtne poes orienteeruda. Kuidas teha pood võimalikult lihtsaks, aga samas siiski selliseks, et potentsiaalne ostja saaks kõik vajaliku info hõlpsalt kätte ja oma soovitud toote tellitud,“ tõi ta näiteks.