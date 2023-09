Inbanki tegevjuht Priit Põldoja: valitsus peaks vähem tõmblema ega sekkuma liigselt majandusse

Täna käib Euroopas võitlus inflatsiooniga. Selle pidurdamiseks on Euroopa Keskpank tõstnud intressimääre, aeglustades seeläbi ka riikide majanduskasvu. „See on neil õnnestumas ja ma ei leia ühtegi põhjust, miks riigid peaksid sellele kuidagi vastu võitlema,“ sõnas Inbanki asutaja ja tegevjuht Priit Põldoja. Oma mõttega juhtis ta tähelepanu sellele, et neil protsessidel tuleks ilusti lasta lõpuni mängida mitte liialt tõmmelda. Aga just seda kipub tänane valitsus Põldoja meelest tegema.

Põldoja hinnangul tuleks valitsusel majandusse märksa vähem sekkuda. Ka reformierakond, kes on turumajanduse pooldaja olnud, on tema hinnangul nüüd liigselt sekkuma kippunud. „See ongi praegu kõige skisofreenilisem, kus ametnikud ja poliitikud arvavad, et nad peavad midagi tegema. Minu arust ei pea väga midagi tegema,“ sõnas ta ning lisas, et ühel hetkel hakkavad ettevõtted kasvuvõimalusi otsima ning majandus läheb taas kasvama. Ning kui majandus kasvab, siis hakkavad ka maksud kasvama. „Praegu tahetakse justkui teistpidi teha - kõigepealt vaadatakse, kuidas saada maksud kätte ja seejärel mõtleme kust võtame ja kuhu anname. Reaalsuses peaks see olema vastupidine.“