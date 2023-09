Ökonomist: inflatsiooni aeglustumine lähikuudel tõenäoliselt pidurdub

Toiduainehinnad moodustavad viiendiku kogu tarbijahinna korvist ja nende kasv on aastases võrdluses aeglustumas ning juulis ja augustis need isegi vähenesid kuises võrdluses. Teenuste hinnakasv on viimastel kuudel aeglustunud kiiremini kui mitte-energia tööstuskaupadel. Energiahinnad on vähenenud ja need on oma suure osakaalu tõttu tarbimiskorvis inflatsiooni ka kiiresti alla toonud.

Majapidamiste rahaline kindlustunne halveneb jätkuvalt

Aastases võrdluses hinnakasvu on kiiresti aeglustanud ka baasefekt, kuna eelmisel aastal samal ajal olid hinnad hüpanud kiiresti väga kõrgele tasemele. Järgnevatel kuudel hakkab baasefekti mõju aga vähenema. Oktoobris peaks hinnakasv aastases võrdluses kiirenema, kuna aasta tagasi vähenes inflatsioon kuises võrdluses oluliselt ja tekitas madalama võrdlusbaasi. Siis rakendusid energiahinna osaline kompenseerimine ja elektri universaalteenus kodutarbijatele.

Aasta lõpus kergitab kaupade ja teenuste müügihindasid ka käibemaksu tõstmine. Maksutõusud pidurdavad inflatsiooni aeglustumist ka järgmisel aastal. Toornaftahinna tõusuga maailmaturul on liikunud ülespoole ka Eesti tanklates müüdav autokütuste hinnad. Kuigi autokütuste osakaal tarbijahinnakorvis on vaid veidi alla 5%, võivad need toornaftahinna tõustes järgnevatel kuudel pidurdada mõnevõrra inflatsiooni allapoole liikumist.

Samas on ettevõtete poolt hinnasurve tarbijahindadele kiiresti vähenenud impordi ja töötleva tööstuse tootjahinnad on juba languses. Majapidamiste hinnakasvuootused on alla pikaajalist keskmist. Samuti on kiiresti vähenenud jaekaubanduse toiduainete hinnakasvuootused.