Valmistu Kredexi uueks taotlusvooruks: millist küttesüsteemi eelistada?

„Vanasid ahjusid ja katlaid, millega tegelikult enam kütta ei tohiks, on Eestis väga palju,“ lausus kliimaseadmete terviklahendustele keskenduva ABC kliima müügijuht Indrek Blauberg. Tema sõnul on mitmeid indikatsioone, mis näitavad, et aeg on vana ahi või katel uuema küttesüsteemi vastu välja vahetada. “Ahju või katla töökindluse seab küsimärgi alla näiteks tihe kütmine koos suurenenud kütusekuluga, et tuba soojaks saada. Teine märk vananemisest on füüsiline amortisatsioon - näiteks kui ahi laguneb, kivid kukuvad oma kohalt välja või kui katla veesärk lekib ja katel ei ole enam turvaliselt tulekindel,“ selgitas Blauberg.

Kredexi andmetel on väikeelamute kütteseadmete uuendamise toetuse eesmärgiks parandada tiheasustuspiirkondade õhukvaliteeti, asendades tahkel kütusel põhineva kütteseadme taastuvenergiaallikat kasutava kütteseadmega või kaugküttega või uuendada olemasolevat tahkel kütusel põhinevat kütteseadet, mille tulemusena paraneb elamu küttesüsteemi tuleohutus ning energiaefektiivsus.

Toetust saab küsida näiteks vana ahju asemele uue, vähem saastava ahju ehitamiseks või selle soojuspumbaga asendamiseks, aga ka vana katla uue katla või soojuspumbaga asendamiseks. Samuti saab toetust ka oma elamise kaugküttega liitmiseks.

Ahju kütmine nõuab suurt ajakulu

„Uue ahju peaks valima inimene, kellele meeldib ahju soojus ja ahju kütmine. Ahi on nagu ventilatsiooniseade, mis ventileerib kütmise ajal maja. Põlemiseks on vaja õhku ja see võetakse toast, mis jõuab sinna läbi avatud ukse või akna või isegi läbi vana maja ebatiheduste. Peale ahju kütmist on majas värske õhk, mis soojeneb ahju toel ning toas on peale kütmist väga mõnus olla,“ tõi Blauberg välja ahjuga kütmise eeliseid. Ahju miinusena tõi kütteseadmete ekspert välja selle, et ahi kütab majas vaid seda osa, mis ahjule nähtav on - kui maja on suur ja paljude tubadega, siis on enamasti ehitatud majja mitu ahju, mida tuleb külmal ajal vajadusel igapäevaselt kütta.