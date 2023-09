Päev börsil: inflatsiooni taandumine pani aktsiad tõusma

Mis veel toimus?

Valitsus peab riigieelarve defitsiidi katteks raha laenama ning rahandusministeeriumil on plaan, et 200 miljoni euro ulatuses võiks võlakirju pakkuda ka Eesti inimestele, kirjutab ERR. Kavandatava riigivõlakirja intressimäär peaks olema parem hoiuseintressi omast, mis on tõusnud üle nelja protsendi.

Euroopa ja USA börsid tõusuteel

Euroopa suuremaid ettevõtteid koondav aktsiaindeks Euro Stoxx 50 on kerkinud 1,10% ning Skandinaavia aktsiaid koondav OMX Nordic 40 on kerkinud 0,80%.

„Inflatsioon aeglustub jätkuvalt, mis tähendab, et FEDi agressiivne kampaania töötab,“ ütles BMO Family Office'i investeerimisjuht Carol Schleif. Väljakutse on tema sõnul see, et inflatsioon on jätkuvalt pea kaks korda suurem kui Föderaalreservi 2% eesmärk. Seepärast on mängus veel ühe intressimäära tõstmise võimalus.