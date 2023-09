Nobeli laureaat Malala Yousafzai: käige läbi inimestega, kes teiega alati ei nõustu

Ülemaailmselt naiste hariduse edendamisega tegelev Malala jagas oma isiklikku teekonda ning ainulaadset arusaama sellest, kuidas igaüks meist saab avaldada positiivset mõju oma kogukonnale.

„Te peate jääma sama ambitsioonikaks, kui te olite noorena, ärge loobuge oma unistustest.“ Kui Yousafzai alustas oma teekonda aktivistina, küsiti temalt, kuhu piirkonda või riiki ta oma tähelepanu suunata sooviks. Tema jaoks oli see vale küsimus, sest tema ambitsiooniks on aidata kõikidel maailma noortel tüdrukutel koolis käia.

„Kui me vananeme, võime kaotada oma nooruse piiritu ambitsioonikuse, kuid maailma probleemid ei kao kuhugi.“ Näiteks selgus, et kuni 20 miljonit tüdrukut ei naasnud peale koroonapandeemia ajal koju jäämist klassiruumi.

Yousafzai esitas ka selge üleskutse aktivistidele, et nad temaga ühineksid, “sest peame muutuste tempot kiirendama“. Aktivism ei tähenda ainult võitlust inimõiguste eest, see on oluline juba saavutatud edusammude säilitamiseks ja edasiseks ehitamiseks.

„Alates oma ÜROs (Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni) peetud kõnest, kui ma olin 16-aastane, olen ma reisinud mööda maailma, kohtudes tüdrukutega eri paigust ja tõstes teadlikkust probleemidest, millega nad silmitsi seisavad. Mind tulistati ja peaaegu tapeti, sest ma rääkisin ebaõiglusest. Ma ei teadnud, kas minu esimene kõne ÜROs jääb minu viimaseks,“ ütles Yousafzai.

Maailmas on üle 120 miljoni tüdruku, kellel puudub juurdepääs haridusele. Yousafzai rääkis oma meeleheitest, et Afganistanis on Talibani võimu all hariduse ja naiste õiguste osas toimunud “täielik tagasiminek“.