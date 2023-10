Majandusteadlane Sheena Iyengar: rühmatöö tekitab sotsiaalset laisklemist

„Oma protsessi välja töötamisel oli väga isiklik, emotsionaalne põhjus. Ma sündisin haruldase haigusega ja kaotasid väga noorelt nägemise. Üks asi, mis puudega üles kasvades juhtub on pidevalt kuulmine, mida kõike sa teha ei saa. Samal ajal kuuled, kuidas eakaaslastele kinnitatakse, et nad võivad teha ja olla kõike, kui sa ainult piisavalt pingutad.“

Iyengari sõnul on mõlemad mõtteviisid äärmuslikud ja ebaõiged. „Ei ole nii, et ma ei saa midagi teha. Ei ole nii, et ma võin teha kõike. Küsimus on: millised on minu valikud?“