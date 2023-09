Lidl on filminud Eestis mitu reklaamvideot. Üht näeb peagi kogu Euroopa

„Me oleme filminud mõningaid reklaamvideoid ka kohapeal,“ räägib Lidli juhatuse liige Nikola Balaban. Üks neist on hiljuti Eesti telekanalites ja voogedastusplatvormidel jooksma hakanud Pilos piimatoodete kampaaniavideo. Seda seetõttu, et Lidl on näinud, kui olulised on Eesti tarbijate jaoks kohalikku päritolu tooted, iseäranis kohalikud piimatooted.