Eestis müüakse üha enam õiglase kaubanduse tooteid

„Baltikumis oli toodete jaemüügi väärtus mullu üle 87 miljoni euro. Kasv on olnud enam kui 90 protsenti, Eestis lausa 131%. Aastate jooksul on tarbijate, müüjate ja tootjate suhtumine märkimisväärselt muutunud. Kolm väikest riiki on igapäevaseid lemmik-toiduaineid vastutustundlikult tarbides toetanud väike farmerite tegevust globaalses lõunas rohkem kui 336 000 euroga, mis on seal tohutu abi,“ rõõmustas Jana Jesmin, Fairtrade esindaja Baltikumis. 2021. aastal oli Eesti poodides müügil 623 erinevat Fairtrade märgisega toodet.



Fairtrade eestvedamisel tõstetakse Eestis tänavu oktoobris juba 16. korda esile õiglase kaubanduse teemasid. Kuu raames toovad ettevõtted, koolid ja teised asutused teemale veelgi enam tähelepanu. “Õiglase kaubanduse kuu eesmärk on teadvustada eestlaste tarbimisharjumuste ning maailma eri paigus töötavate toiduainete kasvatajate vahelisi seoseid,“ sõnas Jesmin. Kuu jooksul korraldab Fairtrade koostöös partnerite ja koolidega töötube, koolitusi, eripakkumisi ja väljapanekuid ning teadlikkust tõstvaid mänge ja meeskonnategevusi. Eelmisel aastal oli kaasas vähemalt 68 organisatsiooni ja ettevõtet ning jõuti enam kui 400 000 inimeseni.



“Koolide vaates saame öelda, et huvi õiglase kaubanduse teemade vastu on aastate jooksul olnud suur – näiteks on õpilased käinud poodides Fairtrade’i märgisega tooteid otsimas ja korraldanud koolides teavitusüritusi või õiglase kaubanduse kohvikuid,“ sõnas Mondo Maailmakooli juht Maria Sakarias. Ka Mondo ja Fairtrade läbiviidud uuringud õpilaste seas näitavad, et teema on noorte jaoks oluline – 2022. a andmete järgi usub neist 74%, et tarbijate ostukäitumisega saab päriselt mõjutada inimeste elusid arengumaades.



Ka sel aastal saavad tööandjad ja kollektiivid taotleda rahvusvahelist tunnustust Fairtrade@Work. Liikumisega on liitunud üle 2000 ettevõtte ja organisatsiooni. Maailmas juuakse päevas 1,6 miljardit tassi kohvi, suur osa sellest just tööpäeva jooksu. Õiglane kohvi tootmine ja kauplemine aga vajab kohvi joojate tuge ning kohvikasvatajad väärivad oma töö eest õiglast tasu.