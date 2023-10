Gaasivõrk tõstab taas hinda. Juhi sõnul võib see jääda viimaseks tõusuks

Gaasivõrk teatas sellel nädalal klientidele, et tõstab alates 4. detsembrist võrguteenuse hinda, kirjutab ERR . Tegu on tänavu juba kolmanda seesuguse hinnatõusuga.

Gaasivõrgu juht Triinu Tamm ütles ERR-ile, et edasist võrguteenuse tasu tõusu nad ei prognoosi, sest gaasitarbimine on stabiliseerunud.

„Pigem võiks loota võrgutasu langust, kui gaasi tarbimismahud taastuvad,“ rääkis ta. “Eeldused tarbimise taastumiseks on olemas, kuna gaasi tarnekindluse olukord on väga hea ja hind on 2022. aastaga võrreldes oluliselt alla tulnud.“