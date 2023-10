Clevon tegi aktsionäridele kahe valikuga pakkumise

Kui on soov jätkata Clevoni aktsionärina, siis pakub ettevõte, et vahetada enda Clevoni aktsiad 1:1 asendussuhtega Clevon Investors aktsiatega. Pakkumise näol on tegemist 2023. aasta kevadel toimunud Clevoni aktsiate vabatahtliku pakkumise jätkupakkumisega. Pakkumise raames võimaldab Clevon vahetada kokku kuni 2 032 579 Clevoni aktsiat.

Need, kes ei soovi jätkata Clevoni aktsionäridena ning kes soovivad selle asemel aktsiaid võõrandada, tehakse pakkumine aktsiad võõrandada hinnaga 0,9 eurot aktsia kohta. See on oluliselt kõrgem hind võrreldes Clevoni viimase kauplemishinnaga (0,429 eurot aktsia kohta), aga poole vähem kui algne IPO hind (1,87 eurot aktsia eest).

Aktsiate võõrandamise pakkumisega kaasneb aga üks suur aga: tegu on võlakohustusega, mida tuleb tasuda hiljemalt 30. oktoobril 2026. aastal ehk kolme aasta jooksul. Need võlakohustused registreeritakse Nasdaq CSD süsteemis ja on vabalt võõrandatavad. Sellise pakkumise teeb Clevoni juhatuse esimehe Arno Küti firma Konna OÜ. Pakkumise maksimaalne kogumaht on kuni 1 829 321,1 eurot.

Mõlemal juhul algab pakkumine täna kell 10 ning lõppeb 13. oktoobril kell 16. Tegu on vabatahtlike pakkumistega ehk mitte kohustusega. Pakkumise tulemused peaksid selgume 16. oktoobril. Eesmärk on koondada Konna OÜ ja Clevon Investorsi alla vähemalt 95% Clevoni kõigist aktsiatest, et saaks Clevoni börsilt ära viia.