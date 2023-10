Traagilised sündmused katkestasid järsult tehingu. Kiirelt kasvava Puumarketi omanikud olid lähedal ettevõtte müügile

„Meil olid kolme aasta vältel Rootsi kosilased ja täpselt sõja puhkemise päeval, üks päev enne lepingu allkirjastamist, tuli otsus, et diil jääb ära,“ sõnab 1991. aastast tegutsenud Puumarketi suurosanik ja juhatuse esimees Toomas Pärtel. Esimesed kolm aastat Ratoxi nime kandnud ettevõte on Eesti suurim ehituspuitu müüv poekett, millel on müügiesindus neljas linnas: Tallinnas, Tartus, Rakveres ja Pärnus.