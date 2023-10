Pikalt tegutsenud Top Shop on pankrotis ja koondab kõik töötajad. Ettevõte: põhjus peitub Venemaa agressioonis

Ta lisas, et maksejõuetus on seotud Studio Moderna OÜ grupi ettevõtte Top Shop International toodete tarnimisega ja nimetatud grupi ettevõtte moratooriumi kehtestamisega.

„Juhatuse liikme Aleš Štrovs sõnul ei ole otsus tegevus lõpetada sündinud kergekäeliselt ning Studio Moderna OÜ on sunnitud Eestis koondama kogu töötajaskonna ca 60 inimest. Studio Moderna OÜ esitas eelmisel nädala Töötukassale kollektiivse koondamise teate ning on kokku leppinud Töötukassaga töötajate konsulteerimise. Samuti on juhtkond teavitanud avalduse esitamisest oma koostööpartnereid, töötajaid ja võlausaldajaid,“ selgitas ta.