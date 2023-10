Eleving Group alustab 13% intressimääraga võlakirjade avalikku pakkumist

Uusi võlakirju pakutakse nii jaeinvestoritele kui ka professionaalsetele investoritele. Võlakirjade märkimine on avatud kuni 20. oktoobrini ning prospekti kohaselt on emissiooni kogumaht piiratud 75 000 000 euroga. See tähendab, et investoritele on saadaval kokku 750 000 võlakirja nimiväärtusega 100 eurot. Võlakirjade omanikuks saamiseks peab investor investeerima vähemalt 1000 eurot, st ostma vähemalt 10 võlakirja.

Võlakirjade lunastustähtaeg on 31. oktoober 2028 ja intressi makstakse kord kvartalis investori määratud pangakontole.

Eestis saavad Eleving Groupi võlakirjadest huvitatud isikud neid märkida LHV Panga, Swedbanki, SEB investeerimisplatvormide või maaklerteenuste kaudu.

„Meil on hea meel pakkuda laiemale avalikkusele võimalust investeerida Eleving Groupi võlakirjadesse ja saada osa meie edasisest arengust. Võlakirjakampaania järgneb edukale esimesele poolaastale, mille jooksul saavutasime 36,1 miljoni euro suuruse EBITDA, 90,6 miljoni euro suuruse müügitulu ja 13,6 miljoni euro suuruse puhaskasumi enne valuutakursi muutusi. Võrreldes eelmise aruandeperioodiga on ka netoportfell jäänud stabiilseks 295 miljoni euroga. Seetõttu usume, et meie kümnes võlakirjaemissioon kümne aasta jooksul, olles aktiivne osaleja kapitaliturgudel, tuleb õigel ajal ja toob kasu mitte ainult ettevõttele, vaid ka investoritele,“ ütles Eleving Groupi tegevjuht Modestas Sudnius.

Arvestades võlakirjade piiratud arvu, antakse investorite suurenenud huvi korral eelisõigus esimestele märkijatele. Uued võlakirjad noteeritakse Nasdaq Riia Balti börsil ning pärast 31. oktoobrit 2023 ka Frankfurdi börsil.

Lisaks avalikule pakkumisele kestab kuni 13. oktoobrini vahetuspakkumine Mogo AS 2021/2024 olemasolevatele võlakirjaomanikele. Iga praegune võlakirjaomanik saab vahetada oma olemasolevad võlakirjad uute vastu vahetussuhtega 1:10, st ühe Mogo AS 2021/2024 võlakirja saab vahetada kümne uue võlakirja vastu.

Eleving Group, mis asutati 2012. aastal Mogo Finance'i nime all, tegutseb praegu 16 ülemaailmsel turul ja kolmel kontinendil, pakkudes finantsteenuseid mobiilsuse ja tarbimise segmendis. Kontserni ajalooline kliendibaas ületab 500 000 klienti ülemaailmselt ning väljastatud laenude kogumaht on ligikaudu 1,5 miljardit eurot. Ettevõtte peamine ülesanne on teenindada ühiskonnarühmi, kes ei ole traditsiooniliste pankade kliendid, ning edendada kaasavat majandust uuenduslike, lihtsasti kasutatavate ja arusaadavate finantstoodete kaudu. Käesoleva aasta teises kvartalis kinnitas rahvusvaheline reitinguagentuur Fitch Eleving Groupi reitingu B- stabiilse väljavaatega.