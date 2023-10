„Seal on kõik samamoodi, nagu alati on olnud,“ ütleb Kuusamo linnast pärit Jorma Jurvelin, kui temalt küsitakse, kuidas on Venemaal olukord praegu. Ta on üks neist soomlastest, kes Ukrainas toimuvast sõjast hoolimata endiselt Venemaad külastavad.