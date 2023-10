Amet tuletab meelde: toitlustusettevõttes peab kehtiv tervisetõend olema ka renditöötajal

„Paraku oleme märganud, et on tulnud ette olukordi, kui restorani pidajad ei omanud tegelikult täpset ülevaadet, kes neile rendifirmast ajutiselt tööle tulnud on ning kas neil on ka tervisekontrolli läbimist tõendav toidukäitleja kirjalik tervisetõend olemas. Väidetavalt kinnitatakse restoranipidajale rendifirmast, et kõik on korras ja töötajad on terved ning omavad tervisetõendeid, kuid tervisekontrollis käimist tõendavat tervisetõendit, kus oleks märge, et töötaja võib töötada toidukäitlejana või nõudepesijana, neil kaasas ei ole,“ selgitas Jankovenko.