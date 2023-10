LHV võlakirjade hind tegi kauplemisel võimsa hüppe

Investoril ei tasu aga unustada, et LHV on võtnud kohustuse maksta intressi igal aastal ehk võlakirja hinnatõus ei kompenseeri kogu võlakirja hoidmisperioodi intressi.

Samuti, kes ostab 10,5% võlakirja 1113,45 euroga, selle jaoks on võlakirja tootlus madalam, kuna algselt on makstud kõrgemat hinda. Makstes 1113,45 eurot oleks võlakirja tootlus aegumiseni ligi 8,75%.

Et võlakirjade hind kerkib 1100 euroni, ennustas ka investor Lev Dolgatsjov . Enda võlakirjad plaanis ta turule müügile panna, kuna ta ei soovinud pakkumisest saadavat väikest kogust võlakirju portfellis hoida.

Märkimisest alles jäänud raha ei jää Dolgatsjovil enda sõnul kindlasti kontodele magama ja liigub peatselt erinevatesse investeerimisprojektidesse. “Minu laua peal on viimati palju asju olnud. Näiteks EfTENi uus väga huvitav kinnine kinnisvarafond või erinevate Balti ja Euroopa võlakirjade järelturu pakkumised (4Finance, Eleving, B2Holding jms). Pakkumisi on palju ja raha on igal pool teretulnud,“ ütles investor eelmisel nädalal.