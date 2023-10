Kõrgem kraad, kõrgem palk? Uuring kinnitab, et kooli lõpetamine võib kaasa tuua palgatõusu

Täiskasvanute koolituse uuringus küsiti inimestelt nende õppimisharjumuste kohta uuringule eelnenud 12 kuu jooksul. Tulemused näitasid, et enesetäiendamine on kasvutrendis: kui 2007. aastal õppis 63,6% täiskasvanutest, siis 2022. aastal juba 80,3%. 2022. aastal uuringul osalejatest 10,3% olid osalenud tasemeõppes, 44,9% käinud mõnel koolitusel ning 69,6% olid ennast täiendanud iseseisvalt.

Kolmest õppimise vormist on enim kasvanud iseseisvalt õppijate osakaal – 2007. aastal oli see 44,9%. Selline tõus on ka mõistetav, kuna viimase 15 aasta jooksul on märgatavalt laienenud iseseisva õppimise võimalused interneti ja kirjanduse kaudu.

Ometigi on suurenenud ka koolitustel ja tasemeõppes osalejate osakaal. Mis motiveerib täiskasvanuid minema koolitustele või kooli ning millist kasu on nad sellest saanud?

Miks minnakse koolitusele?

Koolituste valikul tõuseb esile praktiline kasu – 38,9% koolitustest võetakse ette selleks, et oma tööd paremini teha. Sama põhjus tasemeõpingute alustamiseks on ainult 6%-l juhtudest. Tasemeõppe puhul on olulisemaks pikem vaade, kus 34,2%-l juhtudest soovitakse parandada karjäärivõimalusi või vahetada eriala.

Tasemeõppesse astumisel on kõige levinum põhjus aga hoopis soov täiendada oskusi ja teadmisi alal, mis inimest huvitab (40,4%). Koolituste puhul on see olulisuselt teisel kohal (30,2%). Hariduse formaalsem pool, nagu diplomite saamine, on olulisem tasemeõppes. 11%-l juhtudest osaletakse koolitustel seetõttu, et ollakse selleks kohustatud.

Erinevusi on näha ka sooti. Nimelt osaleb 16% meestest koolitustel seetõttu, et nad on selleks kohustatud. Naiste puhul on sama näitaja kaks korda madalam (8%). Naised soovivad ka sagedamini koolitustel osaleda selleks, et enda oskusi ja teadmisi täiendada (33,3%), meeste puhul on see argumendiks vaid 25,4 protsendil.

Kas koolitustest on ka kasu?