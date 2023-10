Mis on digitempel ja kus seda kasutada?

Tõstab ettevõtte usaldusväärsust ja suurendab klientide turvatunnet

Digitemplit on hea kasutada, kui dokumendi saaja vajab kinnitust, et dokument pärineb tõepoolest konkreetsest asutusest ja seda ei ole pärast templi lisamist muudetud.

Heaks näiteks sellisest vajadusest on terviseandmete edastamine e-kirja teel. Kui dokumendile lisatakse digitempel, võib patsient olla kindel, et talle saadetud info vastab tõele ning pärineb justnimelt konkreetsest terviseasutusest.

Digitembeldada võib isegi telefonikõnesid. Kasulikuks osutub see suusõnaliste lepingute sõlmimisel telefoni teel. Digitempel võimaldab sel juhul tagada, et telefonitsi tehtud kokkulepped on seaduslikult siduvad.