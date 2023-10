Eesti ja Soome hakkavad töötamisega seotud andmeid vahetama

Koostöö tulemusena paraneb andmevahetus sotsiaalkindlustuse valdkonnas, et oleks lihtsam määrata kahe riigi vahel liikuvate ja töötavate inimeste hüvitisi ning vältida topelt kindlustuskaitse teket.

Koostöömemorandum keskendub eelkõige sotsiaalmaksu ja töötamisega seotud andmete vahetamisele, et luua paremad tingimused inimestele, kes elavad või töötavad mõlemas riigis. Andmevahetuse projekti tulemusena saavad mõlema riigi asutused vahetada massandmeid automatiseeritult ja tõhusalt.

„Tänane kokkulepe on väga oluline samm edasi sotsiaalkindlustusvaldkonnas, kuna see sümboliseerib kahe riigi tugevat pühendumust andmevahetuse parendamisele. Koostöömemorandum loob eelduse valdkonda vajaliku muutuse toomiseks, et luua selgus topelt kindlustuskaitse vältimiseks,“ ütles minister Riisalo.