Sektorile väga tähtsat maja hakkab ehitama Nordecon

Kliimaminister Kristen Michal avaldas heameelt, et Eestisse kerkib uuenduslik liginullenergia standardiga ning ligi 3900 tonni CO 2 siduv puitehitis, mis aitab nutika tehnika abil aitab kohaneda kliimamuutustega ning on eeskuju Eesti puitehitussektorile ja väärtuslik loodushariduskeskus. „Loodusmuuseum saab kasvada, et pakkuda paremat loodusharidust. Praegu on kogud laiali juhuslikes ladudes ning tuleohutusnõuete tõttu on võimalused külastajatele ja lastele piiratud. Oleme tänulikud, et eelnevate valitsuste mulda pandud seeme kasvab, Riigi Kinnisvara koos partneritega loob kaasaegsed tingimused loodusharidusele ning pealinna avalik ruum saab väärtusliku maamärgi. Teiseks, täna on ehituses ja puiduvaldkonnas keerulised ajad kogu regioonis – see annab tööd ning tugeva eeskuju Eesti meistritele kliimasõbraliku ehituse kasvaval turul. Riigi jooksvate kulutuste jaoks pole kärpeajal vähetähtis, et nii suudame müüa mitmed remonti ootavad hooned ning säästa kokku kolimisega riigile igal aastal umbes 0,5–0,7 miljonit eurot ülalpidamiskulusid,“ ütles minister.