Börsiennustus: III kvartalis tasus panustada mustale kullale

Et nafta võib saada kvartali üheks suurimaks tõusjaks polnud küll täielik üllatus, kuid populaarsuselt jäi see siiski alla nii Nvidia kui Teslale panustajatele. Viimaste lennukas tõus viimasel kolmel kuul samas jätkunud ei ole. USA enimjälgitud S&P 500 aktsiaindeks langes kvartalis 3,65% ning Tallinna börsiindeks kukkus 1,62%.

Keskpankade intressid on kerkinud rekordtasemeteni ning seetõttu on aktsiate kõrval väga atraktiivseks muutunud kindlat intressi maksvad võlakirjad ning nende ostmiseks on osaliselt müüdud aktsiaid, seda nii siinsel börsil kui ka globaalsel tasandil. Selle ilmekaks kohalikuks näiteks on pea 408 miljoni euro eest huvi LHV 10,5% intressiga võlakirjade vastu.

Kvartali võitjad

Aasta lõpp läheneb

Aasta lõpuni on jäänud vähem kui kolm kuud ehk selgemaks hakkab saama Börsiennustus 2023 üldvõitja. III kvartali lõpuks on pea 1100 kasumi teeninud kasutaja did_191236, kes on panustanud Nvidia ning Tesla aktsiatele. Üldtabeli teisel kohal on MadisL, kes panustab samuti Nvidia aktsiale. Üldtabeli kolmandalt kohalt leiab Eedu P, kes on panustanud LHV Groupi, Meta Platformsi ning Tesla tõusule.