Rahandusministeeriumi ekspert digimaksu kehtestamisest: „Oleme käsist-jalust seotud“

Mari-Liis Rüütsalu on skeptiline, et OECD tasemel kokkuleppele jõutakse, sest protsess on kestnud juba üle kümne aasta. Ka poliitikud ei pea kokkuleppele jõudmist Rüütsalu sõnul võimalikuks. „Loomulikult need riigid, nagu USA, kes saavad sellest kasu, on vastu, et maksustada neid platvorme. See liikus vahepeal EL-i tasemele, kus oli vastu Iirimaa, kus on täna platvormide peakontorid ja soodustatud maksusüsteemid. Siis see läks tagasi OECD tasemele. Ehk see pendeldab ega ole Eestis lokaalne probleem,“ märkis Rüütsalu.