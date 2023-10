ÜLEVAADE | Millised on ärikinnisvara suunad ja trendid järgmisel aastal

Koroonapandeemia pani ettevõtted proovile, sundides neid rakendama kaugtööd ja paindlikke töökorralduse mudeleid. Ebakindlast majandusolukorrast tulenevalt on büroopindade turg sel aastal endiselt pigem rahulik ja paljud ettevõtted äraootaval positsioonil. Samas ei ole Eestis näha sellist büroopindade vabanemise trendi nagu näiteks USAs, kus hoonete kaupa kontoreid tühjana seisab.

Tallinnas ja mujal Eestis on võrreldes suurlinnadega kodu ja töökoha vahel liikumine oluliselt lihtsam, mistõttu on paljudes ettevõtetes pandeemiajärgselt hakatud taas kontoris töötamist soosima. Ettevõtted mõistavad, et füüsilised kohtumised ja loov töökeskkond on endiselt hädavajalik ettevõttekultuuri ja töötajate lojaalsustunde tekkimiseks.

Et kontoris käimine töötajate jaoks atraktiivne oleks, on üha olulisem sealne töökeskkond – nii tehniline kui esteetiline aspekt. Seega võib oodata jätkuvat huvi kaasaegsete, funktsionaalsete ja stiilse interjööriga büroopindade vastu.

Samas tuleb arendajatel arvestada, et Eesti turg on väike ning ülepakkumise risk suur. Lisanduvate hoonete kõrval tuleb pidevalt turule pindu ka mõne aasta vanustes hoonetes, mis on üürihuviliste jaoks samaväärsed uusarendustega, omades vahel teatud eeliseidki.

Viimasel ajal on sageli ette tulnud, et pandeemiaeelsetel aastatel uutes hoonetes sõlmitud üürilepingute pikendamisel on büroopinna mahtu järgmiseks lepinguperioodiks mõnevõrra vähendatud. Samuti tasub arvesse võtta, et viimastel aastatel on palju suuri ettevõtteid uusi büroopindu juba üürinud ning seetõttu aastateks lepingutega seotud.

Jätkusuutlikkus ja energiatõhusus muutuvad prioriteetseks

Keskkonnateadlikkus on kasvav trend ning ärikinnisvara sektor pole erand. Jätkusuutlikkus on muutunud ärikinnisvara arenduses ja haldamises peamiseks teemaks.