Kaitstes aasta looma, närib riik salaja augu erametsaomaniku rahakotti

ERR-i uudisteportaalis 26. juulil avaldatud artikli kohaselt on Kliimaministeerium ette valmistamas eelnõud, millega soovitakse võtta kaitse alla 562 ha eraomanikele kuuluvat metsa lendorava võimalike püsielupaikade kaitseks.1 Avaldatud artiklis toodi ühe teemana esile kompensatsioonimeetmete kohasus, täpsemalt kohaste meetmete puudumine. Kahjuks katab eelnõud ja selle edasist käekäiku endiselt saladuseloor „AK“, s.o „asutusesiseseks kasutamiseks“ märke näol, mis lihtsusatult öelduna tähendab seda, et dokumendi sisu vormub suuresti ametkondade kabinetivaikuses.