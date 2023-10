Registreeritud töötus

September on kuu, mil olulist rolli mängib registreeritud töötuse juures nn koolimineku sündroom – läbi aegade on just septembri esimene nädal olnud hea, mil töötute arv kukub, nii ka tänavu. Kooliaasta algus tähendab seda, et töötukassast lahkuvad need kliendid, kes on leidnud motivatsiooni õppima minna. Sel aastal läks septembri esimesel nädalal arvelt maha ligi 3700 inimest, see on suhteliselt sarnane hulk, kui varasemate aastate septembri avanädalal. Tegemist on ka tänavuse aasta parima nädalaga.