Lidl lükkas Tallinna planeeringute menetlemist tagant. Linn: tegemist ei ole venitamisega

Hiljuti kirjutas väljaanne Ehitusleht Lidli uutest Tallinna poodidest ja sellest, et poe esindajad süüdistavad linna liiga aeglases planeeringute menetlemises, mis on mõlema arenduse puhul kestnud kokku umbes kolm aastat. Kõne all on kaks kinnistut: Põhja-Tallinnas asuv Paavli 10 ja Lasnamäel asuv Linnamäe 28.