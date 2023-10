Läti kinnisvarafond plaanib tulla börsile

Praegu kuulub fondi portfelli kolm kortermaja Riias, millest üks on üürile antud ning kahes toimub renoveerimine. Plaan on äri laiendada nii valdkonniti, sisenedes ärikinnisvarasse (nt kontoripinnad, logistika, tööstus jms), kui ka võimalusel geograafiliselt. Hetkel valitakse investeerimisobjekte eelkõige Lätis, aga mõte on ka ajapikku laieneda Eestisse ja Leetu. Augustis sõlmiti leping kahe kaubanduskeskuse ostuks, kuid veel on teadmata, millistega on tegu.