Elmo tehnoloogiaga abil hakatakse Kanadas liiklusohutustöid teostama

RSG International on globaalne ettevõte ning Elmo sõnul tuntud oma tipptasemel teadusuuringute ja tootearenduse poolest liiklusohutuse sektoris. See koostöö tähistab olulist edasiminekut liiklusohutustehnoloogia edendamisel ja uute võimaluste loomisel selles valdkonnas, märgib ettevõte.

“RSG International avab meile kolm väga strateegilist ust. Esimene on liiklusohutussektor, kus saame litsentsida oma kaugjuhtimistehnoloogiat. Teine on Ford F550, mis on hästi kasutatav platvorm paljudes teistes sektorites. Kolmas on Põhja-Ameerika turg, kuhu me seni veel jõudnud ei ole, aga tänu RSG-ga koostööle siseneme,“ ütles Elmo tegevjuht ja asutaja Enn Laansoo, Jr.