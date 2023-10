Kiirtoidukett Burger King tegutseb lahkumislubadusest hoolimata endiselt Venemaal

Kiirtoidukette haldavale ettevõttele Restaurant Brands International (RBI) kuulub Venemaal 15% kõikidest kiirtoidukettidest, sealhulgas Burger Kingist. RBI esindaja ütles BBC-le, et neil pole Burger Kingi agressorriigist lahkumise kohta mingit uut infot.

Burger Kingi esindaja ütles 2022. aasta märtsis, et on alustanud Venemaalt lahkumist, aga pole siiani lubadusest kinni pidanud. Kriitikud on RBI-d süüdistanud Putini režiimile kaasa aitamises, sest ettevõte ei pinguta Venemaa turult lahkumise nimel.

Ettevõtte sõnul võtab turult lahkumine aega

RBI on üks maailma suuremaid kiirtoidukette haldavaid ettevõtteid. RBI teatel ei ole osa restorane agressorriigist siiani lahkunud, seda takistavad bürokraatia ja kehtivad frantsiisilepingud, mis on sõlmitud üle 800 kiirtoidurestorani vahel.

RBI president David Shear ütles mullu märtsis, et Venemaa peamine Burger Kingi operaator ei olnud nõus pärast sõja algust sealseid restorane sulgema. Shear lisas siiski, et ettevõte on alustanud oma 15% osaluse võõrandamist, aga see võtab aega.

BBC uuris, kuhu on protsess nüüdseks, 18 kuud hiljem jõudnud, kuid ettevõtte esindaja sõnul ei ole tal selle kohta uut infot jagada. Nii et kõik jätkub samamoodi nagu enne sõda. Moraalse reitingu agentuuri (Moral Rating Agency) juht Mark Dixon tahab, et RBI ütleks täpselt, milliseid samme on nad Venemaalt lahkumiseks ette võtnud. „Nad peaksid olema võimelised lepingust taganema. Nad peavad seaduslikult riskima, et teha õige otsus,“ ütles Dixon BBC-le.

Frantsiisileping on toodete või teenuste levitamise ärimeetod. See hõlmab frantsiisiandjat (ettevõte, kes on kehtestanud kaubamärgi nime) ja frantsiisivõtjat (ettevõte, kes maksab tasu õiguse eest tegutseda kaubamärgi all ja müüa selle tooteid).

Seda on viimastel aastakümnetel kasutanud paljud lääne kaubamärgid, kes soovivad siseneda uutele turgudele. Lepingud sõlmitakse tavaliselt mitmeks aastaks.

Burger Kingi suurim konkurent McDonald’s on kõik oma Venemaa restoranid sulgenud ja turult lahkunud.

Kellele kuuluvad Venemaal Burger Kingi restoranid? Ühisettevõtte, millele kuulub Burger Kingi frantsiis Venemaal, moodustavad RBI ja veel kolm osalist. Ettevõtja Aleksander Kobolov vastutab igapäevase tegevuse ja 800 restorani järelevalve eest, omades ettevõttes 30% osalust. Kolobov on BBC-le öelnud, et tal ei ole volitusi ega võimu Venemaal Burger Kingi tegevuse lõpetamiseks ja sulgemise peavad heaks kiitma kõik investorid. Kolobovi sõnul on tema osa „alati olnud kaugelt alla kontrolli“.

ICU Groupil, suurel Ukraina investeerimisfirmal, on Burger Kingi frantsiisis 35% osalus. ICU Group ütles BBC-le, et neil puudub kontroll ühisettevõtte tegevuse üle Venemaal ja teistes frantsiisilepinguga hõlmatud riikides. Ettevõte olevat „frantsiisilepingust väljumise lõppjärgus“ ostjaga kokkulepitud tingimustel. Ettevõte lisas, et on hoidunud ühisettevõtte juhtimisest ja sellesse investeerimisest ega ole sõja algusest saadik dividende saanud.

VTB Capital – Venemaa suuruselt teise finantsasutuse VTB Bank tütarettevõte, mille suhtes on USA, Ühendkuningriik ja Euroopa riigid kehtestanud sanktsioonid.