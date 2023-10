September kinnisvaraturul: keskmine hind tõusis, tehingute arv langes

„Turg on selgelt vajaduspõhine ehk kortereid ostetakse peamiselt enda tarbeks. Investorite jaoks ei ole tänaste intressimäärade ja alternatiivide juures see äri hetkel atraktiivne, mistõttu tehakse tippajaga võrreldes tehinguid ligikaudu kolmandiku võrra vähem,“ ütles Martin Vahter selgituseks ning lisas, et keskpankade poliitika kõrge intressi kaudu tarbimist vähendada ja niimoodi inflatsiooni ohjeldada on ka kinnisvarasektorisse oma jälje jätnud.