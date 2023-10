Keskpankade intressitõsted on taastuvenergia aktsiatele laastavalt mõjunud

Taastuvenergia sektori aktsiaid koondav S&P Global Clean Energy indeks, kuhu kuulub kuni 100 ettevõtet päikese- ja tuuleenergia ning teistest taastuvenergia sektoriga seotud ettevõtetest, on viimase kahe kuuga kukkunud üle 20%. Tegemist on halvima aastase tootlusega alates 2013. aastast, kirjutab Financial Times.

Seda vaatamata miljardite dollarite ulatuses maksualandustele, laenudele ning subsiidiumitele, mida pakuvad taastuvenergia sektorile valitsused nii Euroopas kui USAs.

Sektorit on karmilt löönud keskpankade poolt inflatsiooni taltsutamiseks tehtud intressitõusud, mis on oluliselt kergitanud sektori kulusid. Sektor on olnud intressitõusudele eriliselt haavatav, kuna enne projektide ehitamist on sõlmitud tulevikus toodetava energia müümiseks pikaajalised lepingud, kuid tugeva inflatsioonilainega ehk tõusnud kuludega pole mitmed neist arvestanud.

Eriti tugevalt on pihta saanud päikeseenergia ja tuulegeneraatorite aktsiad. Taani turbiinitootja Vestas Wind Systemsi aktsia on aasta algusest langenud pea 30%, Taani Ørsted on sama ajaga kukkunud ligi 45%.

Päikeseenergia moodulite tootjatele teevad muret ka Hiinast tulevad odavad alternatiivid, kuid ka nende aktsiad on börsil tugevalt kannatada saanud. Sungrow Power Supply, JA Solar Technology ja Risen Energy on alates jaanuarist langenud vastavalt 32%, 33% ja 44%.