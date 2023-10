Euroopa Kohus otsustas: lennufirma SAS ei saanud ebaõiglast riigiabi

Euroopa Komisjon kiitis 2020. aastal heaks kaks eraldi abimeedet, mille kohaselt andsid Taani ja Rootsi SASile 1,5 miljardit Rootsi krooni käibekrediiti. Lühidalt tähendab see seda, et SAS lennufirmal oli võimalik laenata riigilt maksimaalselt 1,5 miljardit Rootsi krooni, kui selleks peaks vajadus tekkima. Luksemburgis asuv Euroopa Liidu Kohus kinnitas ELi konkurentsikontrolli järeldusi, nõustudes 2021. aastal tehtud madalama astme kohtu otsusega. See jättis omakorda ELi algse otsuse jõusse.

Euroopa suurim odavlennufirma Ryanair on algatanud mitmekümneid kohtuasju Euroopa Komisjoni vastu, kuna see on andnud miljardite eurode ulatuses riigiabi tema konkurentidele, kes on kannatanud COVID-19-pandeemia ja sellest tulenevate reisipiirangute tõttu.