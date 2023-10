Klient pidi Bolti takso eest maksma topelthinda. Ettevõte: alati võib odavama hinna saamiseks rakendust värskendada

Bolti sõiduteenuse juhi Oscar Rõõmu sõnal on nende hinnastus seotud nõudlusega piirkonnas, kus takso tellitakse. „Tellimuste voog on pidev ning me näitame hinda, mis saab teile sel hetkel kõige suurema tõenäosusega juhi, arvestades piirkonnas olevat nõudlust ja juhtide arvu,“ selgitas ta.

„Ekraanil kuvatavate autode hulk ei tähenda otseselt, et need juhid on uuteks sõitudeks saadaval. Kuivõrd on pildil tööpäev kell 8 hommikul, siis tuleb arvestada, et tegemist on väga populaarse kellaajaga, mil huvi sõiduteenuse kasutamise vastu on tavapärasest suurem,“ ütles Rõõm.